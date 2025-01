W jaki sposób miałaby się zmienić? O szczegółach projektu rządowego wciąż niewiele wiadomo. Petycja, która właśnie wpłynęła do Sejmu, przewiduje, że uzgodnienie płci ma następować w tzw. postępowaniu nieprocesowym w sądach, specjalnie wytypowanych w tym celu przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Stowarzyszenie sugeruje, że powinny być to sądy okręgowe w Katowicach, Łodzi, Warszawie i Gdańsku. Uzgodnienie płci miałoby nastąpić w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku na podstawie m.in. załączonej do niego dokumentacji medycznej i opinii biegłych. Z załączonego do petycji projektu nie wynika, że konieczna byłaby jakakolwiek interwencja chirurgiczna.

Przewlekłość postępowania sądowego, niewystarczająca ilość wykwalifikowanych specjalistów z zakresu transpłciowości, presja rodzinna i społeczna powodują, że proces tranzycji jest szczególnie wyczerpujący dla psychiki ludzkiej fragment uzasadnienia do petycji Stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy

Poseł Józefaciuk mówi, że złożenie projektu poselskiego zależy od wyniku internetowego głosowania, które zespół zorganizuje w gronie organizacji z nim współpracujących. – W grę wchodzą różne rozwiązania. Część środowiska uważa, że ustalanie płci powinno być przeniesione do urzędów. Część chciałaby pozostawić procedurę w sądzie, ale ją znacznie uprościć – wylicza. – Na pewno nie będziemy wymagać tzw. testu realnego życia, czyli okresu próby polegającej na funkcjonowaniu w docelowej płci pod okiem specjalisty – dodaje.

W 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci, ale zawetował ją Andrzej Duda

Nie byłaby to pierwsza przymiarka do zmiany obecnej, często krytykowanej procedury. Najbliżej było tego w 2015 roku, gdy Sejm przyjął ustawę o uzgodnieniu płci. Przewidywała, że uzgodnienia płci ma dokonywać jeden wyznaczony sąd okręgowy w postępowaniu nieprocesowym w oparciu o opinie dwóch niezależnych ekspertów w dziedzinie psychiatrii, seksuologii lub psychologii.