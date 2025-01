Najwyższe cywilne odznaczenie USA dla papieża Franciszka

Są wśród nich m.in. Hillary Clinton, George Soros i Denzel Washington, Lionel Messi, emerytowana legenda koszykówki Los Angeles Lakers i biznesmen Earvin „Magic” Johnson, projektant mody Ralph Lauren, przedsiębiorca i aktywista LGBTQ+ Tim Gill i wieloletnia redaktor naczelna magazynu Vogue Anna Wintour. Cztery medale przyznano pośmiertnie, otrzymali je George W. Romney, który pełnił funkcję gubernatora Michigan i sekretarza ds. mieszkalnictwa i rozwoju miast; były prokurator generalny i senator Robert F. Kennedy; Ash Carter, były sekretarz obrony; i Fannie Lou Hamer, która założyła Mississippi Freedom Democratic Party i położyła podwaliny pod Voting Rights Act z 1965 r.

Prezydenckie Medale Obywatelskie, drugie co do stopnia odznaczenie, otrzymało 20 osób. Wśród nich m.in. Liz Cheney i Bennie Thompson, liderzy śledztwa w Kongresie w sprawie zamieszek w Kapitolu, którzy według Donalda Trumpa powinni trafić do więzienia za swoją rolę w dochodzeniu. Inni odznaczeni to Amerykanie walczący o równość małżeństw jednopłciowych, pionierzy w leczeniu rannych żołnierzy i dwaj wieloletni przyjaciele prezydenta – byli senatorowie Ted Kaufman z Delaware i Chris Dodd z Connecticut.