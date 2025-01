Jestem człowiekiem bezpiecznym i łagodnym Karol Nawrocki, prezes IPN, kandydat na prezydenta

- Pan prof. Dudek jest osobą, która była recenzentem mojej pracy doktorskiej, ocenił moją pracę doktorską dobrze – kontynuował Nawrocki. - Widziałem się z nim czterokrotnie, może pięciokrotnie, podczas oficjalnych wydarzeń. Cieszy mnie, że w tak krótkim czasie zorientował się, że jestem osobą zdeterminowaną - dodał.



Następnie Nawrocki zapewnił, że jest „człowiekiem bezpiecznym i łagodnym”.



Karol Nawrocki mówi o doktorancie prof. Antoniego Dudka

- Jeśli chodzi o to, dlaczego pan prof. Dudek zdecydował się poruszyć ten temat w tym momencie, mogę wyjaśnić. Doktorant prof. Dudka, który był źle oceniany przez swoich przełożonych, przygotowywał za środki finansowe IPN swoją książkę i wydał tę książkę w innej instytucji. To bardzo źle ocenił przełożony tego doktora. Pan prof. Dudek zadzwonił do mnie i poprosił, abym rozważył karę dla tego pracownika. Ja rozważyłem karę i postanowiłem, żeby został w IPN, bezpośredni przełożony chciał go inaczej ukarać, pozostawiając go w IPN. On się na to nie zgodził. Pan prof. Dudek postanowił następnie podzielić się, w naprawdę ukryty sposób, przemyśleniami na temat mojej osoby – mówił też Nawrocki, który nie podał jednak o jakiego doktoranta chodzi i dlaczego reakcją prof. Dudka na jego decyzję w tej sprawie, miały być ostrzeżenia przed Nawrockim, jako kandydatem na prezydenta.