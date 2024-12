Chiny zwodowały okręt desantowy nowej generacji

Jednostka ma nazwę „Syczuan” (to nazwa prowincji w południowo-zachodnich Chinach). To okręt chińskiego projektu, który ma być „kluczowym aktywem” przechodzącej transformację chińskiej floty. Okręty typu 076 mają zwiększyć zdolności Chin do działań operacyjnych na dużych dystansach.



Chiny zwodowały jeden z największych okrętów desantowych na świecie

Rozbudowa chińskiej floty sprawiła, że dziś, pod względem liczby jednostek, Chiny dysponują największą marynarką wojenną na świecie. Chińczycy budują m.in. lotniskowce i duże okręty wojenne, które mają umożliwić im prowadzenie działań daleko od brzegów Chin, co stanowi wyzwanie na Pacyfiku dla marynarki wojennej USA.



Nowy okręt desantowy przy pełnym obciążeniu ma wyporność ponad 40 tys. ton, co czyni z niego jeden z największych okrętów desantowych na świecie.