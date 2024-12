Koniec seminarium duchownego w Pińsku. Brak powołań czy kolejny cios w Kościół katolicki?

Tymczasem niezależny białoruski portal katolicki „Chrześcijańska wizja” przekonuje, że w przypadku seminarium w Pińsku „nie chodzi o politykę”. Z informacji tych wynika, że decyzja o likwidacji została podjęta przez komisję biskupów na czele z metropolitą mińsko-mohylewskim arcybiskupem Józefem Staniewskim. Powód – brak powołań.

Czytaj więcej Społeczeństwo Białoruski dyktator postanowił podporządkować sobie Kościół Władze odbierają białoruskim katolikom jedną z najważniejszych świątyń kraju. Zamykają też jedyną katolicką szkółkę.

- Od 2018 roku seminarium duchowne w Pińsku było prawie puste. Parafie diecezji zbierały środki na jego utrzymanie, ale wszyscy wiedzieli, że środki są potrzebne przede wszystkim na budynek, a nie na uczelnię – czytamy w artykule. Z informacji tych wynika, że w tym roku doszło jedynie do finalizacji decyzji duchowieństwa z 2018 roku, gdy de facto połączono seminarium w Pińsku z seminarium w Grodnie. Wówczas, jak wynika z tych doniesień, w ponad milionowej wspólnocie katolickiej na Białorusi rocznie pojawiało się jedynie około dziesięciu kandydatów na księży.

Seminarium w Pińsku powstało w czasach II RP. Komuniści je zamknęli

Seminarium duchowne w Pińsku powstało jeszcze w czasach II RP w 1925 roku. Zostało zamknięte przez bolszewików po ataku na Polskę w 1939 roku.

To tam niedługo przez wybuchem II wojny światowej święcenia kapłańskie otrzymał Kazimierz Świątek, który został skazany na karę śmierci przez NKWD, ale uratowało go wkroczenie armii niemieckiej do ZSRR. Ponownie trafił w ręce Sowietów już pod koniec wojny, skazano go na dziesięć lat łagrów. Po upadku Związku Radzieckiego odbudowywał Kościół na Białorusi, a będąc już kardynałem ponownie otworzył seminarium duchowne w Pińsku w 2001 roku. Tam też zmarł dziesięć lat później.

Ks. Henryk Okołotowicz przed sądem dyktatora

Represje na Białorusi nie ominęły też niezłomnych księży. Ksiądz Henryk Okołotowicz, aresztowany przez KGB jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, niebawem może usłyszeć wyrok (grozi mu nawet 15 lat więzienia). Dotychczas (w listopadzie i grudniu) za zamkniętymi drzwiami odbyły się trzy posiedzenia sądu, jest oskarżany o zdradę państwa. Był pierwszym katolickim duchownym, który odprawił mszę w Katyniu w czasach Związku Radzieckiego.