Michel Barnier przeszedł do historii nie tylko jako najstarszy premier Francji, ale i ten, który najkrócej sprawował swój urząd. Za obaleniem jego rządu głosowało w ubiegłym tygodniu 331 posłów, zdecydowanie powyżej bezwzględnej większości, która wynosi 288. To deputowani skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz Nowego Frontu Ludowego pozostającego pod kontrolą skrajnie lewicowego Jean-Luc Melenchona.

Powodem odwołania rządu Barniera jest próba zmuszenia Emmanuela Macrona, którego kadencja kończy się w maju 2027 roku, do wcześniejszego podania się do dymisji. Tak się może stać, jeśli okaże się, że jego kolejni premierzy szybko są obalani przez parlament. Będzie wtedy jasne, że prezydent nie kontroluje dłużej sytuacji we Francji.

W piątek Macron zdecydował, że nowy rząd utworzy Francois Bayrou. Centrowy polityk spotkał się dziś rano z prezydentem w Pałacu Elizejskim.