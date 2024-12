Donald Trump Człowiekiem Roku tygodnika "Time"

"Od czasu, gdy w 2015 roku zaczął kandydować na prezydenta, prawdopodobnie żadna pojedyncza osoba nie odegrała większej roli w zmianie biegu polityki i historii niż Trump. Zszokował wielu, wygrywając wybory do Białego Domu w 2016 roku , a następnie poprowadził Stany Zjednoczone przez chaotyczną kadencję, która obejmowała pierwszy rok pandemii, okres ogólnokrajowych protestów, a zakończyła się przegraną w wyborach 7 milionami głosów i sprowokowaniem gwałtownego ataku na Kapitol Stanów Zjednoczonych 6 stycznia 2021 roku" - napisał Sam Jacobs, redaktor naczelny Time, uzasadniając wybór. "Mądrzy ludzie obstawiali, że byliśmy świadkami końca Trumpa" - dodał.

„Wszyscy żyjemy w epoce Trumpa”

„Na progu jego drugiej prezydentury wszyscy – od jego najbardziej fanatycznych zwolenników po jego najbardziej żarliwych krytyków - żyjemy w epoce Trumpa” - uzasadniał Sam Jacobs. „Trump rozprawił się ze swoimi republikańskimi rywalami w niemal rekordowym czasie. Przez tygodnie prowadził kampanię głównie w nowojorskim sądzie, gdzie został skazany za 34 przestępstwa. Jego jedyna debata z prezydentem Joe Bidenem w czerwcu doprowadziła do ostatecznego wycofania się jego przeciwnika z wyścigu. Szesnaście dni później przeżył próbę zamachu na wiecu wyborczym. W sprincie, który nastąpił później, przetrwał wiceprezydent Kamalę Harris, zmiatając wszystkie siedem stanów wahających się i wychodząc z wyborów u szczytu swojej popularności” - uzasadniał.

Donald Trump „sam prawie nie mógł w to uwierzyć”

„Spójrzcie, co się stało – powiedział Trump swoim zwolennikom w swoim zwycięskim przemówieniu w noc wyborczą. - Czy to nie jest szalone?”- cytował Jacobs. „Sam prawie nie mógł w to uwierzyć” - dodał.