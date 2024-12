Choć Jill Biden nie zrezygnowała ze swojej kariery zawodowej – nadal wykłada na Northern Virginia Community College – to aktywnie uczestniczy w życiu politycznym i nieustannie wspiera męża. Mówi się o niej, że jest ostoją i cichym doradcą Joe Bidena, który znany jest z tego, że polega na opinii najbliższych. Jest tak od lat 70., gdy Biden był jeszcze senatorem z Delaware i sam wychowywał dwóch synów po tragicznej stracie pierwszej żony. Komentatorzy przypuszczają nawet, że to Jill często ma ostatnie słowo przy wielu decyzjach prezydenta.

Gdy ważyło się, czy Joe Biden zrezygnuje ze starań o reelekcję, uwaga skupiona była na Jill Biden, u niej poszukiwano informacji i znaków dotyczących przyszłości kampanii prezydenckiej demokratów



Jak sama sugeruje w swojej książce „Where the Light Enters”, to jej opinia przeważyła w 2016 r. i – wbrew naciskom doradców – Joe Biden zdecydował się nie ubiegać o prezydenturę ze względu na to, że rodzina pogrążona była w żałobie po zmarłym na raka synu Beau. Gdy po fatalnej debacie prezydenckiej pod koniec czerwca demokraci przerażeni słabą fizyczną i umysłową kondycją 81-letniego prezydenta czekali na decyzję, czy zrezygnuje z kampanii, czy nie, uwaga skupiona była wówczas na Jill Biden, u niej poszukiwano informacji i znaków dotyczących przyszłości kampanii prezydenckiej demokratów.

„Dobrze ci poszło”, chwaliła Jill Biden męża Joe Bidena po debacie z Donaldem Trumpem. Inni uznali debatę za katastrofę

Tuż po debacie telewizyjnej z Donaldem Trumpem zapewniała męża – wbrew ogólnej opinii: „dobrze ci poszło, odpowiedziałeś na wszystkie pytania. Znałeś wszystkie fakty”. A potem broniła jego prawa do kontynuowania kampanii. Wtedy zarzucano jej „znęcanie się nad sędziwym mężem” przez zmuszanie go do kontynuowania kampanii po to, by za wszelką cenę pozostał u władzy. Krytycy posądzają ją też o to, że przez miesiące strzegła dostępu do męża, by kryć jego słabości. – Okrutna Jill nie chce puścić władzy – przeczytać można było na konserwatywnym portalu The Drudge Report.

Teraz nieprzyjazne Bidenom media snują podejrzenia, że to ona przekonała prezydenta do kontrowersyjnej decyzji, jaką jest ułaskawienie jego syna Huntera. Hunter Biden w grudniu miał mieć wymierzoną karę po tym, jak przyznał się do winy w sprawach o niepłacenie podatków. Został też uznany za winnego o ubieganie się o pozwolenie na broń, podczas gdy był uzależniony od narkotyków. Ułaskawienie obejmuje nie tylko wykroczenia, za które został skazany, ale „inne, które popełnił lub mógł popełnić w okresie od 2014 do 2024 r.”.