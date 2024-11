Donald Trump spotka się z Joe Bidenem. Powrót republikanina do Białego Domu

Szczegółów dotyczących spotkania nie podano. Prezydent Joe Biden od razu po przegranych przez jego partię wyborach zadzwonił do prezydenta-elekta Trumpa, aby pogratulować mu zwycięstwa w wyborach. Zaprosił go też do Białego Domu w celu omówienia szczegółów przekazania władzy.

– Porażka jest częścią życia, porażka jest nieunikniona, ale nie wolno się poddać – mówił Biden podczas przemówienia po wyborach. – Każdy czasem upada, ale miarą charakteru jest to, jak szybko uda nam się podnieść. Porażka nie oznacza, że jesteśmy pokonani. Tak, przegraliśmy, ale historia Ameryki każe nam się podnieść – powiedział.

Donald Trump wygrał z Kamalą Harris

W wyborach prezydenckich w USA były prezydent tego kraju starł się z obecną wiceprezydent Kamalą Harris, popieraną przez Demokratów. W środę rano już było wiadomo, że Donald Trump uzyskał ponad 270 głosów elektorskich, co daje przepustkę do Białego Domu. Gdy okazało się, że wygrał w Georgii, Pensylwanii i Karolinie Północnej, trzech spośród siedmiu wahających się stanów, wystąpił z przemówieniem zwycięzcy w swoim sztabie w Palm Beach na Florydzie.