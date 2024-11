W środę doszło do faktycznego końca koalicji SPD, Zielonych i FDP, po tym jak Scholz postanowił zdymisjonować ministra finansów Christiana Lindnera, lidera FDP w związku z wewnątrzkoalicyjnym sporem w sprawie uporania się z wielomiliardową dziurą w budżecie oraz sposobów na ożywienie niemieckiej gospodarki, która drugi rok z rzędu może się skurczyć.



Dlaczego Olaf Scholz zdymisjonował ministra finansów i doprowadził do rozpadu koalicji?

Lindner miał powiedzieć Scholzowi w środę wieczorem, że nie widzi możliwości kontynuowania koalicji. Lider liberałów z FDP wezwał kanclerza do przeprowadzenia przedterminowych wyborów.



Scholz, lider SDP, poinformował, że zdymisjonował lidera partii koalicyjnej, ponieważ ten sprzeciwiał się jego planowi zawieszenia mechanizmu bezpieczeństwa, który nie pozwala na przekraczanie określonego poziomu zadłużenia. W ten sposób, zwiększając zadłużenie, Niemcy mogłyby dalej wspierać Ukrainę, a jednocześnie stymulować swoją gospodarkę.



Dymisja Lindnera oznacza wyjście FDP z rządu. SPD i Zieloni nie dysponują większością w Bundestagu. Scholz zapowiedział, że chce przeprowadzić głosowanie ws. wotum nieufności dla swojego rządu w styczniu. W przypadku prawdopodobnej porażki miałoby dojść do przedterminowych wyborów do końca marca. Kadencja Bundestagu kończy się we wrześniu przyszłego roku.