Dr Bartosz Rydliński: Powódź w Polsce może dokonać poważnego resetu w poparciu partii politycznych

Dr Bartosz Rydliński: PiS goni własny ogon

Jak stwierdził podczas rozmowy dr Rydliński, „PiS goni własny ogon”. - Kolejny symbol niezrozumienia jak podchodzić do powodzi? Słynna konferencja prasowa, w której ciężarówka była załadowana do połowy i to raczej lekkimi sprzętami, a nie ciężkimi jak agregaty czy łopaty. Jarosław Kaczyński chciał pokazać w ten sposób, że PiS też pomaga - zauważył Rydliński. - Ja uważam, że PiS popełniło błędną decyzję nie afiliując się z rządem. Powinni powiedzieć: na czas powodzi zawieszamy wszelkie spory polityczne, stoimy przy rządzie, będziemy pomagać. PiS powinno dokonać pewnej refleksji, co będzie zaraz – co z wyborami prezydenckimi. PiS nie miało tak naprawdę możliwości reakcji, bo co miał zrobić - podkreślił. - Te czynniki, które wpływają na to, że PiS mentalnie jeszcze nie pogodziło się z przegraną, to między innymi to, że wygrali wybory samorządowe i o mały włos nie wygrali wyborów do PE. Dwie prawicowe telewizje weszły też na inny poziom oglądalności, stanowiąc zastępczą TVP dla wielu polityków PiS. Natomiast nie mają wpływu na policję, wojewodów, nie mają wiedzy, co się dzieje - dodał.

Powódź w Polsce. Dr Bartosz Rydliński: TVP Info relacjonowała wszystko bardzo profesjonalnie

Dr Bartosz Rydliński, mówiąc o działaniach rządu w czasie powodzi, zaznaczył, że „nagle się okazało, że czasem trzeba reagować szybko, podejmować decyzje niepopularne i opinia publiczna może mieć pretensje, że dany rząd jest opieszały”. - Przypomnę – cztery czy pięć dni zajęło rządowi, by tworzyć stronę dedykowaną dla powodzian. Zakładam, że również dla ministrów w resorcie cyfryzacji było to pierwsze realne rządzenie - stwierdził ekspert.

- Jest też jednak przykład dobrej zmiany – to to, jak profesjonalnie i dobrze sytuację powodziową relacjonowało TVP Info. Pomimo wszystkich problemów, z którymi się boryka – w tym finansowych – relacjonowali to w sposób najbardziej profesjonalny - ocenił dr Bartosz Rydliński.