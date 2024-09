Czy Rosja użyje broni jądrowej? Ławrow został zapytany o „czerwone linie”

Odniósł się też do pytania, dlaczego Rosja nie odcięła eksportu gazu do Europy. – Jesteśmy porządnymi ludźmi. Podpisujemy długoterminowe kontrakty z Europą. Zawsze wywiązujemy się ze swoich zobowiązań, w przeciwieństwie do Europy czy Stanów Zjednoczonych – powiedział Ławrow. – Przez dziesięciolecia w czasach sowieckich, począwszy od lat 70. XX wieku, pracowaliśmy nad rozwojem wzajemnie korzystnej współpracy w sferze dostaw gazu. To dzięki niedrogiemu rosyjskiemu gazowi dobrze radziły sobie sektory energetyczne w Europie, a przede wszystkim w Niemczech, a także ich gospodarki jako całość – dodał.