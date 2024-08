Piec, krematorium w Buchenwaldzie Rp.pl

– Pieniądze na druk i wysyłkę pochodzą z datków – wyjaśnił mediom prof. Wagner. Chciał tradycyjną pocztą trafić przede wszystkim do emerytów, którzy nie korzystają z internetu. Po tej akcji grożono mu „wystawieniem rachunku”, sprawę bada policja.

To konserwatyści po raz pierwszy właśnie w Turyngii dopuścili partię Hitlera do rządzenia

Jeden z listów trafił do skrzynki Sergeja Lochthofena, 71-letniego pisarza i byłego redaktora naczelnego „Thüringer Allgemeine”, dziennika wychodzącego w Erfurcie, dzisiejszej stolicy Turyngii.

Podkreśla, że bardzo ważne jest przypominanie, jak do historii odnosi się tutejsza AfD. To pierwszy land, w którym do władzy dopuszczono NSDAP. – Po niedzielnych wyborach możliwe są koalicje AfD z konserwatywną CDU albo AfD z Sojuszem Sahry Wagenknecht, który jest lewicowym AfD. Ale to konserwatyści po raz pierwszy właśnie w Turyngii dopuścili partię Hitlera do rządzenia – mówi „Rzeczpospolitej” Lochthofen.

Pokazuje mi też zdjęcie z połowy lat 30. z miasteczka na południu Turyngii. To fotografia ślubna, na której pozują państwo młodzi ze sporą grupą krewnych i przyjaciół. – Proszę zwrócić uwagę, że połowa to mężczyźni w mundurach SA. Takie ciągoty tkwią w wielu rodzinach. To jest tradycja, która przez tyle pokoleń nie zniknęła – uważa Sergej Lochthofen.