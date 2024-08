Herbert McMaster – były doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych – w swoich wspomnieniach, które opublikował brytyjski dziennik „The Guardian”, opisał między innymi sytuację, do której miało dojść w marcu 2018 roku po otruciu byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala oraz jego córki. McMaster twierdzi, że Donald Trump, który był wówczas prezydentem USA, czytał w Białym Domu artykuł w dzienniku „New York Times”, w którym pisano, że Władimir Putin chwali prezydenta USA oraz sonduje amerykańską politykę.

Herbert McMaster twierdzi, że Władimir Putin wywierał wpływ na Donalda Trumpa, gdy był prezydentem USA

Donald Trump napisać miał flamastrem na egzemplarzu dziennika list gratulacyjny i poprosić urzędników o przekazanie go Putinowi – czytamy. Później, kiedy było już jasne, że to Kreml stoi za zamachem na Skripalów, Trump miał poprosić, by jednak nie wysyłać listu.

Jak ocenia McMaster, celem pochlebstw pod adresem Donalda Trumpa było wbicie klina miedzy prezydenta USA a jego doradców, którzy opowiadali się za zaostrzeniem kursu wobec Moskwy. „Putin, bezwzględny były agent KGB, igrał z ego i niepewnością Trumpa… Podobnie jak z jego poprzednikami, George'em W. Bushem i Barackiem Obamą. Trump był zbyt pewny siebie, jeżeli chodzi możliwość poprawy stosunków z dyktatorem na Kremlu” – pisał McCaster.