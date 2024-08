Ustawa stanowi też, że za rozpowszechnianie patostreamów, które nie noszą znamion przestępstwa, grozić będzie grzywna od 50 do 100 tys. rubli (jeśli robi to zwykły obywatel), od 100 do 200 tysięcy rubli (jeśli robi to urzędnik) lub od 800 tysięcy do miliona rubli (jeśli robi to osoba prawna). Milion rubli to ok. 45,6 tys. złotych.



Grzywnie towarzyszyć będzie konfiskata sprzętu wykorzystywanego do przygotowania treści uznany za patostream.



Przepisy nie dotyczą prac o charakterze naukowym, literackim, artystycznym lub mających historyczną, artystyczną lub kulturalną wartość, materiałów zarejestrowanych w Rosji mediów, a także zdjęć i nagrań, które mają być wykorzystane w celach naukowych lub medycznych, albo badawczych.



Rozpowszechnianie patostreamów będzie okolicznością dodatkowo obciążającą w przypadku poważnych przestępstw

W Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej rozpowszechnianie patostreamów będzie uważane jako okoliczność dodatkowo obciążająca w przypadku przestępstw takich jak: morderstwo; spowodowanie celowego uszczerbku na zdrowiu, pobicie; stosowanie tortur; groźba zabójstwa lub wyrządzenia poważne uszczerbku na zdrowiu, porwanie; bezprawne pozbawienie wolności czy korzystanie z pracy niewolniczej.