Cichanouska: Jest ryzyko, że Zachód może porzucić Białoruś

Sankcje powinny uderzać w handel, a nie w zwykłych ludzi. Nie warto robić takich prezentów dyktatorowi. Dyskryminacja Białorusinów to woda na młyn propagandy Łukaszenki. Powie, że Zachód na nich nie czeka i że nie są nikomu potrzebni.

Szereg niezależnych białoruskich mediów nadających z Europy może zniknąć z powodu ucinanych funduszy. Władze TVP z kolei likwidują samodzielność telewizji Biełsat, łącząc stację z innymi projektami medialnymi. Co pani o tym sądzi?

Nam to tłumaczą w ten sposób, że bardzo dużo pomocy trafia dzisiaj do Ukrainy. I tak powinno być, bo Ukraina musi zwyciężyć. Ale to nie powinno się odbywać kosztem zmniejszenia pomocy dla walczących o wolność Białorusinów, kosztem niezależnych białoruskich mediów. Jeżeli chodzi o Biełsat, to dla nas jest to sprawa wyjątkowa. Wiemy, że zmiany dotyczące funkcjonowania stacji związane są z przeformatowaniem TVP, ale Biełsat jest projektem unikalnym. To jedyna białoruskojęzyczna stacja, jest wielkim projektem stworzonym przez Polskę. A przecież walczymy z ogromną maszyną propagandową Łukaszenki i Putina. I trzeba wzmacniać tę walkę, a nie osłabiać. Próbuję to tłumaczyć naszym partnerom.

A może partnerzy wolnej Białorusi już przestali wierzyć w przemiany w pani ojczyźnie?

W 2020 roku było zupełnie inne podejście. Dzisiaj patrzą na to inaczej. Widzą, że nie ma protestów i że niby nic się nie dzieje. Takie podejście demotywuje Białorusinów. Czasami człowiek mierzy się z sytuacją, gdy nikt już w niego nie wierzy, ale sam wiary nie traci, i wie, że nie ma innego wyjścia, musi iść do przodu. Idziemy więc do przodu, rozmawiamy z naszymi donorami. Byliśmy ostatnio w USA i rozmawialiśmy o potrzebie zwiększenia wsparcia. Chodzi o niezależne media, centra obrony praw człowieka i wiele innych inicjatyw.

Obecnie walczymy o przetrwanie i nie mamy zasobów, by odnosić wielkie zwycięstwa. Państwa demokratyczne muszą pamiętać, że pomoc Białorusi nie jest jakimś datkiem. To inwestycja w bezpieczeństwo Europy, bo Białoruś ma strategiczne znaczenie. Oby się nie spóźnili z tą inwestycją

Minęły cztery lata, odkąd Łukaszenko stłumił protesty. Przegrała pani z dyktaturą?

Przypomnijmy Solidarność. Polacy mogliby powalczyć przez parę lat i odpuścić, bo nie wychodziło. Ale walczyli, nie poddali się. Ile Polska potrzebowała na to czasu? Nie wypada mówić, że przegraliśmy. Musimy dalej walczyć. Nie mamy moralnego prawa powiedzieć: „przepraszam, nie wyszło”. Nasi partnerzy też nie mają takiego moralnego prawa. Jak zachodni politycy będą patrzyć sobie w oczy po tym, jak machną ręką na walkę z Łukaszenką?