Ładunki wybuchowe na wiecu Donalda Trumpa. Secret Service na cenzurowanym

Dodatkowo policja otrzymała wiele zgłoszeń o podejrzanych pakunkach w okolicy, w której znajdował się strzelec

Z analizy agencji Associated Press kilkunastu filmów i zdjęć zrobionych podczas wiecu Trumpa, a także zdjęć satelitarnych tego miejsca wynika, że ​​strzelcowi udało się zdumiewająco zbliżyć się do sceny, na której przemawiał były prezydent.

Napastnik strzelał do Trumpa z odległości 150 metrów

Film opublikowany w mediach społecznościowych i geolokalizowany przez AP pokazuje ciało mężczyzny w szarym kamuflażu leżące nieruchomo na dachu zakładu produkcyjnego na północ od terenów Butler Farm Show, gdzie odbywał się wiec Trumpa.

Czytaj więcej Przestępczość Świadkowie mówią, że widzieli uzbrojonego mężczyznę na dachu. "Policja nie wiedziała co się dzieje" Świadkowie, którzy uczestniczyli w wiecu Donalda Trumpa w Butler w Pensylwanii mówią, że widzieli mężczyznę z karabinem na dachu i informowali o nim obecnych na miejscu funkcjonariuszy policji. - Policja nie wiedziała co się dzieje - mówi telewizji BBC News Greg Smith, jeden z uczestników wiecu.

„Dach znajdował się niecałe 150 metrów od miejsca, w którym przemawiał Trump, czyli odległość, z której strzelec wyborowy mógłby w bez problemu trafić w cel wielkości człowieka. Dla porównania, 150 metrów to odległość, na jaką w USA rekruci muszą trafić sylwetkę wielkości człowieka, aby podczas podstawowego szkolenia zakwalifikować się do posługiwania się karabinem szturmowym M16. Karabin w stylu AR, taki jak karabin zabójcy na wiecu Trumpa, to półautomatyczna cywilna wersja wojskowego M16” – opisuje Associated Press.