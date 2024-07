NATO obiecuje Ukrainie więcej broni i członkostwo w przyszłości

Na jubileuszowym szczycie NATO w Waszyngtonie wysiłki sojuszników koncentrują się na zapewnieniu gwarancji dla Ukrainy, tak żeby mogła wygrać wojnę z Rosją. Skoro Sojusz nie chce się bezpośrednio w ten konflikt angażować, to musi wysyłać Ukrainie broń.

Reklama

- Ukraina może i powstrzyma Putina, zwłaszcza przy naszym pełnym, wspólnym wsparciu - powiedział prezydent Joe Biden. NATO nie dysponuje jednak ani armią, ani sprzętem wojskowym - to mają poszczególne państwa członkowskie. Sojusz może natomiast wszystkie dobre chęci zebrać razem i je koordynować i to właśnie będzie robił.

Dwie kluczowe decyzje, które zapadły na szczycie NATO w Waszyngtonie

W Waszyngtonie zapadły w tej sprawie dwie kluczowe decyzje. Po pierwsze, sojusznicy zobowiązali się do utrzymania długoterminowej pomocy wojskowej dla Ukrainy, która w 2025 roku ma wynieść co najmniej 40 mld euro. To poziom dotychczasowy.

Po drugie, koordynacją pomocy wojskowej, a także szkoleń, ma zająć się NATO. Do tej pory robiły to Stany Zjednoczone ze swojej bazy wojskowej w niemieckim Ramstein. Teraz będzie robiło to NATO również z Niemiec, ale z Wiesbaden.