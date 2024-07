Emerytowana przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która wśród Demokratów powszechnie uważana jest za osobę, którą należy obserwować przy podejmowaniu ostatecznych decyzji w sprawie przyszłości Joe Bidena – głównie ze względu na jej bliskie kontakty z prezydentem USA i umiejętność liczenia głosów w polityce partyjnej – odniosła się do startu obecnego prezydenta USA w zbliżających się wyborach. Pelosi zasugerowała, że Biden powinien ponownie rozważyć swoją decyzję o pozostaniu w wyścigu o fotel prezydencki. „To dotąd najsilniejszy publiczny nacisk ze strony starszego członka jego partii, skłaniający go do rozważenia rezygnacji” – zauważa „The New York Times”.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Czy Joe Biden leczy się na chorobę Parkinsona? Jest oświadczenie Białego Domu W ciągu ostatniego roku lekarz specjalizujący się w chorobie Parkinsona odwiedził Biały Dom osiem razy – poinformował New York Times. Pojawiły się pytania o stan zdrowia prezydenta, który chce rządzić państwem przez kolejne pięć lat.

Nancy Pelosi o starcie Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA: Powinien rozważyć dostępne opcje

Nancy Pelosi zasugerowała, że Joe Biden ponownie powinien rozważyć decyzję o starcie w wyborach prezydenckich – w programie „Morning Joe” stacji MSNBC podkreśliła, że „prezydent powinien w dalszym ciągu rozważać dostępne opcje”. - To prezydent decyduje, czy będzie kandydował - stwierdziła. „Wszyscy go zachęcamy, by podjął tę decyzję, bo czasu jest coraz mniej” – dodała.

Pelosi podczas rozmowy wypytywana była o to, czy chce, by Biden ubiegał się o reelekcję. - Chcę, żeby zrobił to, co postanowi — stwierdziła. - I tak to właśnie jest. Bez względu na to, jaką decyzję podejmie, my to zaakceptujemy - podkreśliła.

Jak dodała Nancy Pelosi, „​​chce odłożyć rozmowy na temat przyszłości Bidena do czasu szczytu NATO, którego będzie on gospodarzem”. - Wstrzymajmy się – powiedziała. - Cokolwiek o tym myślicie, powiedzcie to komuś na osobności. Nie trzeba wykładać tego na stół, dopóki nie zobaczymy, jak będzie się miała sytuacja po tym tygodniu - zaznaczyła, dodając, że „​​poprze Bidena cokolwiek zdecyduje”.