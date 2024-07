"Trzy równe bloki, które się nienawidzą". Marcin Mastalerek komentuje wybory we Francji

Marcin Mastalerek był w poniedziałek rano w TVN24 pytany, czy na wyniki wyborów we Francji patrzy z ulgą, czy z niepokojem. - Przede wszystkim bardzo się cieszę, że w Polsce nie mamy takiej sytuacji - odparł.

Reklama

Wybory we Francji, Marcin Mastalerek: Zbyt ważne, żeby się nie przejmować

- Prawdopodobnie tam dojdzie do sytuacji, że nikt nie ma większości - podkreślił. Zdaniem szefa Gabinetu Prezydenta, we Francji może dojść do chaosu. Na uwagę, że będzie musiała zostać zawarta koalicja, "jak w Polsce", Mastalerek odpowiedział, że we Francji system polityczny jest zupełnie inny niż nad Wisłą. - Te wybory mają dużo mniejszą wagę niż te w Polsce, bo jednak to prezydent wskazuje po prostu premiera, może wskazać każdego, parlament go nie odwoła - dodał.

- Bardzo się cieszę, że w ostatnich elekcjach w Polsce zawsze była po prostu stabilna większość - albo jedna, albo druga. Dziś Francja ma tak naprawdę trzy prawie że równe bloki, które się nienawidzą, prawdopodobnie jeszcze bardziej niż w Polsce i to będzie na przyszłość, ten podział we Francji, realnym problemem. Czy to będzie skrajna lewica, czy to będzie skrajna prawica, czy to będzie to centrum, którym chce się nazywać prezydent Macron - nic nie zapowiada, że to się radykalnie zmieni, a Francja jest zbyt ważna, żeby się tym nie przejmować - powiedział Marcin Mastalerek.

Wyniki wyborów we Francji. Lewica pokonała Zjednoczenie Narodowe

W niedzielę we Francji odbyła się druga tura przedterminowych wyborów parlamentarnych, rozpisanych przez prezydenta Emmanuela Macrona po tym, jak jego centrowa partia Odrodzenie wyraźnie przegrała w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego ze Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen. Przedwyborcze sondaże wskazywały, że partia Le Pen wygra - niepewne było to, czy uda jej się uzyskać większość bezwzględną.