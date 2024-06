Zełenski w Brukseli. Unia Europejska podpisała z Ukrainą umowę o bezpieczeństwie

Spotkanie Tusk-Zełenski w Warszawie

Podobne porozumienia podpisały wcześniej z Ukrainą m.in. Stany Zjednoczone i Japonia. W czwartek dwustronne porozumienia z Kijowem zawarły Litwa i Estonia. Premier Donald Tusk powiedział, że Polska kończy przygotowywanie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W mediach społecznościowych szef rządu zapowiedział, że spotka się w Warszawie z prezydentem Zełenskim i że do rozmowy dojdzie przed szczytem NATO w Waszyngtonie, zaplanowanym na 9-11 lipca.

Unia Europejska zobowiązuje się do wspierania Ukrainy

Agencja Reutera dotarła do wstępnej wersji wniosków ze szczytu UE, które mają zostać przyjęte w Brukseli. Jak czytamy, przywódcy mają powtórzyć swoje zobowiązanie do wspierania Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne, podkreślając, że "Rosja nie może zwyciężyć" i że Kijów musi odzyskać tereny anektowane przez Moskwę.

Sformułowany ma także zostać wniosek do unijnych instytucji o opracowanie szczegółów porozumienia państw G7 w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczek w wysokości 50 mld euro, które byłyby obsługiwane z zysków z zamrożonych przez Zachód aktywów rosyjskiego banku centralnego.

W środę Polska, Litwa, Łotwa i Estonia wezwały Unię Europejską do ustanowienia linii obronnej na granicy Wspólnoty z Rosją i Białorusią, by lepiej chronić region i Unię przed zagrożeniami z Moskwy.