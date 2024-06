Mbappe na niedzielnej konferencji prasowej w przededniu meczu Austria-Francja (0:1) na Euro 2024 mówił, że „ekstremiści pukają do drzwi władzy” we Francji. Dzień wcześniej skrzydłowy reprezentacji Francji, Marcus Thuram, wzywał Francuzów, by walczyli codziennie, aby nie dopuścić do dojścia do władzy Zjednoczenia Narodowego.



Kylian Mbappe i Marcus Thuram opowiedzieli się przeciw Zjednoczeniu Narodowemu

Mbappe nie wymienił nazwy Zjednoczenia Narodowego, ale podkreślił, że popiera te same wartości i ma to samo stanowisko co Thuram. - Kylian Mbappe jest przeciw ekstremalnym poglądom i ideom, które dzielą ludzi. Chcę być dumny z reprezentowania Francji, nie chcę reprezentować kraju, który nie przystaje do moich wartości lub naszych wartości — powiedział Mbappe.



Bardella, odnosząc się w CNews TV do tych słów stwierdził, że "ma dużo szacunku dla piłkarzy, czy do Marcusa Thurama, czy Kyliana Mbappe, którzy są ikonami futbolu i ikonami dla młodych... Ale musimy szanować Francuzów, musimy szanować wybory każdego — powiedział lider partii, która jest faworytem przedterminowych wyborów parlamentarnych we Francji.



Lider partii Marine Le Pen: Milionerzy pouczają ludzi, którzy nie mogą związać końca z końcem

- Gdy masz szczęście mieć bardzo, bardzo wysoką pensję, gdy jesteś multimilionerem... czuję się nieco zażenowany widząc tych sportowców... dających lekcję ludziom, którzy nie mogą związać końca z końcem, którzy nie czują się już bezpiecznie, którzy nie mają już szansy mieszkać na osiedlach chronionych przez ochroniarzy — mówił lider Zjednoczenia Narodowego.