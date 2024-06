A ma pan poczucie pewnej fetyszyzacji liczb, jeśli chodzi o proces legislacyjny? I zestawianiu tychże liczb z poprzednimi rządami? Mówię też o dziennikarzach.

Liczby na pewno są fajnym wyznacznikiem i łatwo się po nie sięga. Pokusa ich nadużywania jest jednak po obydwu stronach. Z jednej strony ktoś może powiedzieć: im więcej, tym lepiej. Ale ja też bardzo sam siebie pilnuje, by nie ulec tej pozornie prostej, łatwej odpowiedzi, że „skoro ustaw jest mało, to znaczy, że są dobrej jakości”. Chciałbym niewielkiej liczby takich ustaw, o których będziemy pamiętać i że to będą takie ustawy, które zmieniły rzeczywistość. I dlatego perspektywa, o której mówił pan wcześniej – rozmowy pod koniec grudnia – jest o tyle dobra, bo ja wierzę, że wtedy będziemy mieli legislację dotyczącą wsparcia budownictwa, odpowiedzi na wyzwania klimatyczne – przynajmniej niektórych, pomysły na system oświaty i że to będzie legislacja, która będzie albo na etapie prac parlamentarnych, albo przynajmniej na takim etapie prac rządowych, w których będzie już widać kształt tych rozwiązań. Wolę niewielką liczbę ustaw niż dużą, ale mają to być ustawy „prawdziwe”, rozwiązujące w sensowny sposób prawdziwe problemy.

Marszałek Hołownia zapowiedział dwie istotne zmiany regulaminu Sejmu. One jednak, jak rozumiem, mogą nie przyspieszyć procesu legislacji, tylko nawet go nieco opóźnić, by jednak to była legislacja lepszej jakości. Np. OSR – do każdego projektu, internetowe zgłaszanie uwag. Co pan na to?

Zmiany przygotowywane w Sejmie są absolutnie spójne z naszym myśleniem o legislacji. Rozmawiałem o tym zarówno z marszałkiem Sejmu, jak i szefem Kancelarii. Ich podejście jest mi bardzo bliskie. Chodzi o to, by legislacja – z wyjątkami sytuacji nadzwyczajnych, czasami prawo trzeba ustanawiać szybko, bo tego wymaga obiektywna potrzeba państwa – była stanowiona spokojnie i dawała wszystkim zainteresowanym możliwość wzięcia udziału w tym dyskursie. OSR-y (Oceny Skutków Regulacji) są bardzo ważne, to, żeby projektodawca umiał wyobrazić sobie i opisać to, jak przyszła legislacja będzie zmieniała rzeczywistość, jest bardzo ważne. To pozwala zweryfikować, czy to, co zostało zaproponowane, realizuje cel legislacji. Ale jest jeszcze jeden temat, który dosłownie teraz leży u mnie na biurku i który mnie frapuje. Te konsultacje 30-dniowe – taki przedział na konsultacje społeczne – to jest bardzo słuszny postulat. Ale moim zdaniem on powinien dotyczyć tylko projektów, które wcześniej takim konsultacjom nie były poddawane. Np. Senat swoje projekty też poddaje konsultacjom. Czy na pewno powinniśmy ponawiać je w Sejmie? To samo dotyczy skonsultowanych publicznie w pełnym zakresie projektów rządowych. Co wtedy zyskamy z ponownych konsultacji? Tu postawiłbym znak zapytania. Jeśli w ocenie służb marszałka projekt rządowy wpływający do Sejmu nie byłby rzetelnie skonsultowany, to zgoda, wtedy należy je przeprowadzić. Ale jeśli był, to widzę tu znak zapytania.

Czytaj więcej Polityka Po pół roku rządu Donalda Tuska: Katalog wyzwań, rekonstrukcja i wakaty Rząd po pół roku od zaprzysiężenia 13 grudnia 2023 roku czekają ważne decyzje. W koalicji rządzącej po wyborach 9 czerwca iskrzy. Ale w tej chwili nikt nie spodziewa się większego przesilenia czy wcześniejszych wyborów.

Co do samych OSR-ów. Powinny być bardziej kompletne, jeśli chodzi o wpływ na rynek pracy i czy ogólnie powinny być bardziej szczegółowe?