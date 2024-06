Przyjaciel Putina nie wróci do Bundestagu. Były kanclerz Niemiec przegrał w sądzie

Osobiście skreślam Grzegorza Brauna z listy ludzi godnych uwagi. I namawiam innych, by się do mnie przyłączyli. Protestuję przeciwko wybieraniu Brauna do Parlamentu Europejskiego, a Konfederację pytam po raz ostatni: chcecie być realnym głosem w polskiej polityce czy hodowlą niebezpiecznych dziwolągów?