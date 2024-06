Prezydenci USA i Francji podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy lądowania w Normandii PAP/EPA/Daniel Cole / POOL

To był tylko początek zapowiedzi, które można odczytać jako nakreślenie stawki nadchodzących wyborów prezydenckich w listopadzie. Biden podkreślił, że „izolacjonizm nie jest wyjściem” a Ameryka tak przed 80 laty, jak i dziś nie odniosłaby zwycięstwa bez aliantów. Prezydent zwrócił w szczególności uwagę, jak wielkim sukcesem było utworzenie NATO i poszerzenie go aż po Finlandię i Szwecję. Donald Trump, który cieszy się porównywalnym poparciem co kandydat demokratów, wielokrotnie krytykował sojusz atlantycki, a w pewnym momencie miał nawet rozważać wyprowadzenie z niego USA.

Biden ostrzegł także, że jeśli Putin postawi na swoim w Ukrainie, nie tylko zagrozi bezpieczeństwu sąsiednich krajów, ale i całej Europy. Podkreślił także, że dyktatorzy całego świata pilnie przyglądają się, czy Rosjanin postawi na swoim w Ukrainie. I jeśli tak się stanie, pójdą jego śladem.

Instruktorzy NATO na Ukrainie? Macron naciska

W czasie czterodniowej wizyty we Francji Biden spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, aby omówić dalsze wsparcie USA dla Ukraińców. Macron namawia do utworzenia koalicji krajów, które wyślą instruktorów wojskowych do Ukrainy, przed czym jednak Ameryka się opiera. W piątek Joe Biden wygłosi jeszcze jedno przemówienie przy Pointe du Hoc, gdzie Rangersi zdobywali niemieckie umocnienia na 30-metrowym klifie górującym nad morzem.