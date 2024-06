Gazprom traci rynek. Powolny schyłek koncernu, który był symbolem Rosji

W tej sytuacji Kreml nawet nie zabrał szefa Gazpromu Aleksieja Millera w skład delegacji do Pekinu. Zamiast do Chin poleciał on do Iranu, próbując odnowić stary projekt gazociągu z Rosji do Zatoki Perskiej. Jego miejsce zajął zaś Leonid Mihelson, szef koncernu Nowatek specjalizującego się w sprzedaży gazu LNG. Nieprzywiązany do rurociągów, łatwiejszy do ukrycia przed sankcjami ten rodzaj surowca może zdominować handel z Chinami i innymi krajami azjatyckimi.

Jednak zarówno ewentualna budowa połączenia z Iranem, jak i rozbudowa gazoportów na rosyjskim wybrzeżu Oceanu Spokojnego wymaga ogromnych środków. Tak jak i budowa Siły Syberii 2, która w dodatku cały czas zmienia swój przebieg.

Początkowo gazociąg miał iść przez Mongolię do Chin. Teraz pojawił się projekt budowy przez Kazachstan z gazyfikacją jego północnej części – co przyniosłoby dodatkowe zyski. Ale by to zrobić, Moskwa musiałaby utrzymywać znacznie lepsze stosunki z Astaną, i zrezygnować z denerwowania sąsiada ciągłymi wypowiedziami swych polityków, podważających jego suwerenność.

Widmo wojny koncernów

W dodatku konkurent Gazpromu Nowatek nie ma tylu złóż gazu co kremlowski koncern. Eksperci sądzą, że najlepszym wyjściem byłoby połączenie obu firm, ale w warunkach rosyjskich byłoby to trudne. Ewentualne dopuszczenie konkurenta do własnych złóż może doprowadzić do wojny obu koncernów. Gazprom posiada własne „imperium medialne” (łącznie z ogólnorosyjską telewizją) i takie starcie może rozhuśtać sytuację polityczną wewnątrz Rosji.

– Sądząc z rozwoju sytuacji (Gazprom) będzie subsydiowany z Funduszu Narodowego Dobrobytu albo innych, niebudżetowych funduszy – Krutichin uważa, że Kreml gotów jest wiele poświęcić dla ratowania swego, najważniejszego dotychczas koncernu.