Tomczyka pytano też czy na granicy z Białorusią dochodzi obecnie do eskalacji jeśli chodzi o presję migracyjną.



Cezary Tomczyk: Atak hybrydowy na Polskę i Litwę

- Prób nielegalnego przekroczenia granicy jest więcej. Od stycznia mieliśmy do czynienia z 17 tys. osób, które próbowały nielegalnie pokonać granicę. Dziś jesteśmy w momencie szczytowym, to jest ok. 300 prób dziennie nielegalnego przekroczenia granicy. Te grupy często atakują polskich żołnierzy, polskich pograniczników — odparł.



- Zmieniła się struktura tych ludzi: dwa lata temu to było tak, że ludzie przybywali do Mińska i docierali na granicę, to byli bardzo różni ludzie. Dziś mamy do czynienia z atakiem Białorusi i Rosji w hybrydowy sposób na Polskę, ale też na Litwę i to są zazwyczaj mężczyźni, którzy atakują polskich pograniczników — mówił też Tomczyk.

- Wcześniej byli przepuszczani i ich struktura była różna. Teraz mają w większości wizy rosyjskie i są tam transportowane nie przez przemytników, ale przez państwo — dodał.



- Dziś na granicy mamy 6 tys. żołnierzy, 2 tys. funkcjonariuszów Straży Granicznej i kilkuset policjantów — wyliczał Tomczyk mówiąc o siłach, które obecnie dbają o bezpieczeństwo na granicy.



- Na granicy z Białorusią nic nie dzieje się bez wiedzy służb białoruskich — mówił też.