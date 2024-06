Wybory prezydenckie. Alarm dla jedynego pewnego kandydata

Analizujący wyniki sondażu sondażu prof. UW Rafał Chwedoruk zauważa, że powinny być one „już nie żółtym, a czerwonym” światłem alarmowym dla Szymona Hołowni — jedynego jak dotąd kandydata, który potwierdził swój udział w wyborach. Ocenił, że 15 pkt. proc., które dzielą Hołownię od drugiego na podium Morawieckiego to „przepaść”, i mogłaby to zmienić „tylko jakaś katastrofa” PiS.



Chwedoruk jest też zdania, że Dorota Gawryluk — która co prawda zaprzecza udziałowi, ale wydarzenia wokół niej wydają się wskazywać, że nie jest to wykluczone — zabrałaby głosy raczej Morawieckiemu i właśnie Hołowni, i to dla tych dwóch kandydatów start osoby spoza polityki okazałby się najgroźniejszy.