Donald Trump winny. "Ogromny cios dla systemu politycznego"

„Rzeczpospolita”: Jakby pan skomentowałby sprawę uznania byłego prezydenta USA i być może przyszłego za winnego w sprawie karnej, bo jest to zapewne sprawa bez precedensu?

Prof. Zbigniew Lewicki, amerykanista: Wydaje mi się, że komentatorzy skupiają się nad tym, że jest to bezprecedensowe wydarzenie, a nie dość uwagi poświęcają przyszłemu znaczeniu tego, co się stało. Jest to ogromny cios w system polityczny. Mniejsza o to, czy Trump jest winny, czy nie. Ważne jest to, że zostanie bardzo osłabiony, a może nawet wyeliminowany bardzo ważny polityk. Polityk mający ogromne poparcie społeczne, bo ponad 40 proc. wyborców chce na niego zagłosować. Ci wyborcy mogą czuć się oszukani, że odebrano im kandydata. Ewentualne przestępstwo Trumpa nie jest warte szkody, jaka zostaje uczyniona dla procesu politycznego.

Czyli uważa pan, że w elektoracie Donalda Trumpa może to być potraktowane jako odebranie możliwości wyboru?

Trump od samego początku kariery politycznej spotykał się z ciągłą krytyką w mediach. Nawet są przeprowadzane analizy przez medioznawców, które pokazują, że nie było dnia bez jakiegoś materiału krytycznego. Jego oczywiste sukcesy w polityce zagranicznej były niedoceniane. Ale raz jeszcze: nie chodzi mi o samego Trumpa tylko o tych, którzy na niego zagłosowali i jeszcze na niego zagłosują. Ten wyrok utwierdza przekonanie, że liberalne elity robią wszystko, żeby republikański kandydat nie mógł objąć Białego Domu. To jest największa szkoda jaka się stała. Jeżeli Trump złoży apelacje i ta apelacja trafi do Sądu Najwyższego, to nawet jeśli zostanie uniewinniony, to szkoda już się stała, bo do wyborów sytuacja nie ulegnie zmianie.

Czy szansę na prezydenturę Trumpa po tym wyroku zmaleją, czy wręcz odwrotnie wzrosną?