Borys Budka mówi, że może sobie wyobrazić wniosek o delegalizację PiS. A pan?

Nie uważam, że należy zdelegalizować PiS. Trzeba go rozliczyć. A ci, którzy popełnili przestępstwo, powinni za to odpowiedzieć. Do tego potrzebne są niezawisłe sądy i niezależna prokuratura.

To po co właściwie komisje śledcze?

Już po pracach komisji ds. Pegasusa widać, że doszło do poważnych zaniechań przy zakupie tego programu. Nie miał on też odpowiedniej certyfikacji przez ABW. Wszystko wskazuje na to, że w Polsce Pegasusa używać nie było można. Nazwanie tego nieprawidłowością to zbyt mało powiedziane.

Czy komisja ds. zbadania wpływów jest potrzebna?