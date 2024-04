Trzecia Droga mobilizuje wyborców. Hołownia: Możemy mieć te 15-16 proc w sejmikach

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz swoje wystąpienie w Skarżysku-Kamiennej zaczął od przypomnienie zmian w mediach publicznych — Już widzicie, że gdy nie ma hejtu i nienawiści, które lały się z radia i telewizji, to już jest inna rozmowa. Czy wszystko udało się załatwić? Nie, wiele rzeczy wymaga naszej uwagi – mówił w trakcie konwencji Trzeciej Drogi w Skarżysku-Kamiennej wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Hołownia odpowiada Morawieckiemu: Zachęcam do wstrzemięźliwości w pouczaniu Szymon Hołownia rozpoczął w czwartek dwudniowy objazd Polski. To ostatni etap kampanii samorządowej Trzeciej Drogi. W czwartek byl m.in, w Wieliczce, gdzie odpowiedział na propozycję byłego premiera Morawieckiego o debacie gospodarczej.

- Mamy siłę i moc jako Trzecia Droga. Mamy najlepszy program, który łączy ludzi. Potrzebujemy silnego mandatu w wyborach samorządowych, by zrealizować nasz program. Potrzebujemy zwycięstwa Trzeciej Drogi, by połączyć Polaków, przywrócić braterstwo, pójść do przodu. Bezpieczna, gospodarna Polska to jest nasze zadanie – podkreślił.

Wybory samorządowe 2024: Wybór między uczciwością a ściemnianiem

Konwencja to zwieńczenie dnia, w którym kampanie w różnych regionach Polski prowadzili liderzy PSL i Polski 2050. – My przychodzimy i mówimy: słuchajcie, nie udało się nam jeszcze załatwić wszystkiego. Rządzimy dopiero trzy miesiące, staramy się robić. Nasi poprzednicy rządzili 8 lat, nie zrealizowali obietnic i dziś nie mają żadnego poczucia obciachu, by wychodzić, pouczać nas jak coś powinno być zrobione. Morawiecki mi proponuje debatę o gospodarce. On doprowadził do tego, że w 2020 roku ponad 200 tysięcy JDG się zamknęła – mówił Hołownia. - Dziś musimy sobie powiedzieć: wybór, którego dokonamy za chwilę to wybór między uczciwością a ściemnianiem. Nie ma żadnego powodu, by ta zmiana, która dokonała się na szczeblu centralnym, nie dokonała się na szczeblu lokalnym. Sejmiki to jedno z kluczowych miejsc, o które walczymy. By sejmiki mogły niejako "przepompować" to, co robi rząd na rzecz lokalnych wspólnot. W sejmikach nie może być oszustów, ludzi, którym lepią się ręce – podkreślił marszałek Sejmu.

Wybory samorządowe 2024: Waga składki zdrowotnej

Liderzy mówili też o obniżeniu składki zdrowotnej. – Słowa „składka zdrowotna” były odmieniane dziś przez wszystkie przypadki – mówił o swoich rozmowach w ciągu dnia Hołownia. - Trzecia Droga to gwarancja tego, żeby była niższa składka zdrowotna. Że będą wakacje od ZUS. Że przedsiębiorca będzie traktowany jak bohater – podkreślał Kosiniak-Kamysz.