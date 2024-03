Niedostępne ściśle tajne. Posłowie nie mają dostępu do materiałów nt. Pegasusa

– W tym tygodniu to zrobię, mam wypełnioną ankietę i nie złożyłem jej z braku czasu. Przez udział w kampanii nie zdążyłem zrobić zdjęcia, które trzeba dołączyć. Ale do chwili obecnej komisja nie dostała żadnego „ściśle tajnego” dokumentu – mówi poseł Wipler. I przekonuje, że „wszyscy będą mieli tzw. dopuszczenie tymczasowe do „ściśle tajnych”, do czasu kiedy nie zostanie zakończona weryfikacja przez ABW”. Przyznaje, że wystąpił o „procedury dotyczące prowadzenia kontroli operacyjnych, które są rzeczy akurat „ściśle tajne”.

Obejdą się smakiem

Problem z oklauzulowaniem dokumentów wyszedł przy ostatnim przesłuchaniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przed komisją, który twierdził, że nikt go nie zwolnił z zachowania tajemnicy „tajne” i „ściśle tajne” i nie może publicznie na niektóre z pytań odpowiadać. Przewodnicząca zapewniała świadka, że jeśli taki problem się pojawi, komisja przeniesie się „na posiedzenie zamknięte”. Problem w tym, że nawet gdyby były premier Kaczyński chciał podzielić się „ściśle tajną” wiedzą, to mógłby go wysłuchać tylko Jacek Ozdoba.

Jest furtka, ale wąska. Tymczasowy dostęp do „ściśle tajnych” może wydać posłom szef Kancelarii Sejmu (minister Jacek Cichocki – red.) „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” (jest to udostępnienie jednorazowe).

Małgorzata Wassermann zaznacza: – Dokumenty ściśle tajne czyta się bardzo trudno. Do kancelarii tajnej nie wolno wnieść nawet długopisu, niczego nie wolno notować. Trzeba siedzieć i zapamiętywać, co nie jest proste. Jednak to kwestia zrozumienia, o co się pyta.