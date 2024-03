Julia Nawalna z apelem do Rosjan. Dotyczy wyborów prezydenckich

Nawalna wezwała Rosjan, by przeprowadzili protest w czasie wyborów prezydenckich w Rosji, o który apelował jej mąż - chodzi o udanie się do lokali wyborczych w samo południe.

Aleksiej Nawalny apelował o protest w czasie wyborów prezydenckich w Rosji. Jaki?

Nawalny, niedługo przed śmiercią, przekonywał, że władzom trudno będzie zareagować na taki protest, ponieważ udział w wyborach prezydenckich jest legalny, a widok tłumów w lokalach wyborczych w południe będzie dowodem na opór Rosjan wobec reżimu Władimira Putina.



Na nagraniu umieszczonym w sieci Nawalna zaapelowała, aby zwolennicy Nawalnego poszli do lokali wyborczych 17 marca, w samo południe i oddali głosy na kandydatów innych niż Władimir Putin lub by oddali głos nieważny.



Julia Nawalna: Możecie przyjść do lokalu wyborczego i wyjść nie głosując

- Wybór należy do was. Możecie głosować na dowolnego kandydata, poza Putinem. Możecie też zniszczyć kartę do głosowania, możecie napisać „Nawalny” wielkimi literami, na karcie. Nawet jeśli nie widzicie sensu w głosowaniu, możecie po prostu przyjść i pojawić się w lokalu wyborczym, po czym odwrócić się i pójść do domu — powiedziała Nawalna.