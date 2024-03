– Przygotowuję się do wyborów prezydenckich. Dlatego muszę się odpowiednio zachowywać – powiedziała niespodziewanie w środę na Salonie Rolnictwa w Paryżu Marine Le Pen. W kraju, który jest największym producentem żywności w Europie i gdzie tradycja kulinarna jest immanentną częścią tożsamości narodowej, takie okoliczności nikogo nie zaskakują. Bardziej zastanawiające jest, czemu Le Pen postanowiła już teraz zagrać w otwarte karty. Głosowanie, w którym nie może już brać udziału Macron, odbędzie się dopiero w maju 2027 roku.

Jednym z powodów są kłopoty samego prezydenta. Z poparciem ledwie 36 proc. i bez większości w Zgromadzeniu Narodowym sprawia coraz bardziej wrażenie polityka, który kluczy i nie ma jasnego planu działania. Spektakularnym tego przykładem było przyjęcie ustawy emigracyjnej: okazała się tak restrykcyjna, że w końcu poparło ją ugrupowanie Le Pen, podczas gdy co czwarty deputowany ugrupowania Macrona Ensemble był przeciw.

Wybory prezydenckie we Francji. Czwarty start Marine Le Pen

Ale szefowa ZN chce też ustrzec się konkurencji 28-letniego, formalnego prezesa partii Jordana Bardelli na wypadek, gdyby uzyskał spektakularny wynik w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Liczy, że wizerunek polityczki starającej się o prezydenturę skłoni jesienią do wyrozumiałości sąd, który ma wydać wyrok w sprawie nielegalnego zatrudnienia przez Le Pen asystentów w PE. Chodzi wreszcie o budowę wizerunku poważnego, kompetentnego ugrupowania, co zajmuje dużo czasu.

To będzie czwarty start tej, którą entuzjaści nazywają po prostu Marine, w wyborach prezydenckich. Jednak jak wynika z sondażu dla tygodnika „Valeurs Actuelles”, tym razem ma spore szanse wygrać. Już w pierwszej turze dostałaby 36 proc. poparcia wobec 22 proc. dla obecnego szefa rządu, 34-letniego Gabriela Attala czy jego poprzednika Edouarda Philippe’a. W drugiej Le Pen uzyskałaby 51 proc. w starciu z tym pierwszym i 50 proc. z tym drugim.