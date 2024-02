Cezary Tomczyk zapowiedział, że szef MON „pilnie”, za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, zwróci się do prokuratora prowadzącego o podjęcie działań, które mają na celu „przeprowadzenie wszystkich dostępnych i możliwych czynności procesowych zmierzających do ustalenia przyczyn utraty przedmiotowych dowodów rzeczowych, jak również ustalenia miejsca przechowywania innych materiałów i dokumentów objętych śledztwem".

Gdzie są części Tupolowa przekazane komisji smoleńskiej? „Dowody zniknęły”

— Niezależnie od tego Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach toczącego się śledztwa będzie wnioskowało o podjęcie działań o charakterze prawno-karnym mających na celu ustalenie osób odpowiedzialnych, zarówno za działania jak również zaniechania w sprawie wymienionego stanu rzeczy, a w konsekwencji do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, na których spoczywała w tej sprawie odpowiedzialność — zapowiedział Cezary Tomczyk.



Podkomisja smoleńska, na której czele stał poseł PiS Antoni Macierewicz, została rozwiązana 15 grudnia ubiegłego roku. Odpowiadając na zarzuty Tomczyka podkreślał, że dotyczą one okresu, gdyby był ministrem obrony i nie stał na czele podkomisji smoleńskiej. Zapewniał, że nie zostały zniszczone „żadne dokumenty, żadne materiały dowodowe”. — Zostały przekazane do firmy amerykańskiej w tym celu, aby mogła ona dokonać analizy struktury samolotu. Chodzi oczywiście o malutkie kawałki. To wszystko dotyczy fragmencików samolotu mniej więcej wielkości 5-6 cm i zostało przekazane przez ówczesnych przewodniczących podkomisji — zarzekał się Antoni Macierewicz.