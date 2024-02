Borys Niemcow – jeden z najsłynniejszych krytyków Kremla

27 lutego 2005 roku zginął zaś jeden z najsłynniejszych rosyjskich krytyków Kremla – Borys Niemcow. Zamordowano go w Moskwie. Do byłego wicepremiera Rosji ktoś oddał siedem strzałów. Został zabity w odległości ok. 200 metrów od murów siedziby carów i prezydentów, nad Moskwą.

Niemcow przez lata walczył z Putinem – sprzeciwiał się między innymi aneksji Krymu. Pod koniec życia pracował nad raportem o rosyjskich wojskach i ich zaangażowaniu we wschodniej Ukrainie po rewolucji na Majdanie. Swoich ostatnich kilkanaście lat życia poświęcił na walce z reżimem Putina.

„Ci, którzy od dawna przestrzegali przed Putinem, mogli czuć gorzką satysfakcję. Ci zaś, którzy przekonywali, że z Rosją trzeba się dogadać i, wciągając w orbitę Zachodu, demokratyzować ją, z rozczarowaniem patrzyli na swe zawiedzione nadzieje. Bez względu na to, czy ktoś był realistą czy idealistą w ocenie władzy na Kremlu, śmierć jednego z najbardziej znanych rosyjskich opozycjonistów była szokiem. Ale szczerze mówiąc, dobrze wpisuje się w logikę działań tamtejszych przywódców. Nie ma dziś dowodów na to, że morderców wynajęli najważniejsi politycy w Rosji, ale to oni dziś ponoszą odpowiedzialność za to, co dzieje się w ich kraju” – pisał w 2015 roku Michał Szułdrzyński.

Jurij Szczekoczichin – dziennikarz śledczy

Jurij Szczekoczichin, dziennikarz śledczy, zastępca redaktora naczelnego „Nowej Gaziety” i polityk, zmarł w Moskwie w 2003 roku na tajemniczą chorobę tuż przed planowanym wyjazdem do USA, gdzie miał przedstawić wyniki śledztwa w sprawie korupcji i działań rosyjskich służb.

Dziennikarz „Nowej Gaziety”, który pod koniec lat 90. był opozycyjnym deputowanym do Dumy Państwowej i potępiał korupcję oraz przestępczość zorganizowaną w Rosji, umierał tygodniami w męczarniach z powodu tajemniczego zatrucia. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych zachorował i trafił do Centralnej Kliniki Kremlowskiej, gdzie zmarł w nocy z 2 na 3 lipca 2003 roku. Jako przyczynę śmierci podano „poważną reakcję alergiczną”. Wyniki dochodzeń w sprawie działań rosyjskich służb specjalnych były objęte tajemnicą państwową. Rosyjskie władze odmówiły przeprowadzenia sekcji zwłok, a dokumentacja medyczna zniknęła. Późniejsze badanie próbki skóry w Londynie wskazało na toksyczny metal ciężki – tal, który był preferowany przez radzieckie tajne służby KGB.