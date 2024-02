Czy Joe Biden przegra wybory prezydenckie przez swój wiek?

Dotrwać do wyborów

– Biden winien jest narodowi szczerą rozmowę na temat problemu, jakim jest wiek – mówi w rozmowie z „New York Timesem” Jonathan Darman, autor książki „Becoming FDR” o problemach zdrowotnych prezydenta Franklina D. Roosevelta.

Obaj publikują raporty lekarzy, z których wynika, że są w dobrej formie. Ale żaden nie udzielił wyczerpujących odpowiedzi na temat stanu swojego zdrowia. Tymczasem wiek Bidena może się okazać elementem zniechęcającym wyborców do głosowania na niego. Już przez to traci poparcie. Nie jest tajemnicą, że wielu demokratów wolałoby, aby w tegorocznych wyborach ich partię reprezentował ktoś inny niż Biden. Potencjalnych kandydatów jest wielu, np. liberalny gubernator Kalifornii Gavin Newsom, ale żaden z nich nie bierze udziału w prawyborach. Po stronie republikańskiej krąży nawet zupełnie bezzasadne przekonanie, że Partia Demokratyczna zastąpi Bidena Michelle Obamą w tegorocznych wyborach. Niemniej jednak nie ma oznak wskazujących na to, żeby Joe Biden chciał zrezygnować z ubiegania się o kolejną kadencję, ani tych wskazujących na to, że Krajowy Komitet Partii Demokratycznej (DNC) skłania się do mianowania kogoś innego w tych wyborach.

Dopiero, gdyby okazało się, że Biden nie mógłby kontynuować kampanii, DNC mogłoby uruchomić procedury dotyczące nominowania innego kandydata. To samo tyczy się strony republikańskiej, gdzie Trump – oprócz wieku – uwikłany jest w cztery procesy sądowe, których orzeczenia potencjalnie mogą sprawić, że nie będzie mógł kontynuować swojej drogi politycznej.

Zakładając, że obaj dotrwają do listopadowych wyborów, bez względu na to, który wygra kolejną kadencję, zarówno Donald Trump, jak i Joe Biden pod koniec swojego urzędowania będą najstarszymi osobami zasiadającymi w Gabinecie Owalnym. Ameryka będzie miała dylemat, co zrobić z prezydentem, którego stan zdrowia może utrudnić mu wykonywanie obowiązków.