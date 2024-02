Sejm wrócił do pracy. Tym razem obyło się bez awantury

Zgodnie z procedurami Pawłowska ma siedem dni na odpowiedź w tej sprawie. – Jeśli będzie pozytywna, to będziemy dalej procedować, jeżeli będzie negatywna, to będziemy wysyłać korespondencję do kolejnej osoby z listy przekazanej przez PKW. Tak, żeby wszystko było zgodnie z prawem i nie budziło wątpliwości – powiedział Hołownia.

PiS chce jednak utrudnić prace parlamentu i nie chce dopuścić do tego, by ktokolwiek objął mandaty po Kamińskim i Wąsiku. Według informacji „Rzeczpospolitej” PiS zamierza wystawić obu polityków w wyborach do Parlamentu Europejskiego. I jeśli się dostaną, to dopiero wtedy wprowadzić do Sejmu ich następców. Partyjna strategia zakłada, że obaj nie będą już próbowali wejść do parlamentu „na legitymacje poselskie”. Partia zdała sobie sprawę, że zamieszanie nie sprzyja jej notowaniom.

Ważne ustawy w Sejmie

Sejm wrócił do pracy ustawodawczej i zajął się rządowym projektem noweli ustawy Prawo farmaceutyczne, dotyczącym dostępu do antykoncepcji awaryjnej, czyli tak zwanej tabletki „dzień po”.

– Jak nie łączy się komórka męska z żeńską, czyli nie powstaje zarodek, to nie ma życia. Jak nie ma życia, to nie ma aborcji i takie jest działanie tej tabletki – tłumaczyła minister zdrowia Izabela Leszczyna o działaniu antykoncepcji awaryjnej.

Polemizowała z nią jej poprzedniczka z PiS Katarzyna Sójka. – Sprzeciwiamy się temu, by dzieci bez konsultacji z lekarzem, bez opieki osoby dorosłej, podejmowały decyzję o przyjęciu tego leku, który powoduje różne powikłania – stwierdziła. Dodała jednak, że jej ugrupowanie chce, by tabletka była dostępna od 18. roku życia, a nie od 15., jak to zaproponowała obecna władza.