Wybory w Rosji: Kreml pozbył się rywala krytykującego Władimira Putina?

Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej miała doszukać się nieprawidłowości przy 15 proc. podpisów popierających jego kandydaturę.



Wybory w Rosji: Kandydatura Borisa Nadieżdina nie zostanie zarejestrowana?

Gdyby informacja ta się potwierdziła, wówczas liczba nieprawidłowych podpisów byłaby trzykrotnie większa niż dopuszczalna liczba nieprawidłowych podpisów pod kandydaturą na prezydenta Rosji (podpisów takich nie może być więcej niż 5 proc. wszystkich złożonych podpisów).



Oznaczałoby to, że Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej miałaby powód do tego, by nie zarejestrować kandydatury Nadieżdina.



Centralna Komisja Wyborcza miała stwierdzić, że nieprawidłowych było 15,348 proc. podpisów pod kandydaturą Nadieżdina. Poinformował o tym Igor Artiemjew, przedstawiciel „Inicjatywy Obywatelskiej”, która zgłosiła kandydaturę Nadieżdina, na swoim kanale w serwisie Telegram.