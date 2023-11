W kuluarach już jednak trwają przygotowania i planowanie dużo trudniejszych starć o kolejne ustawy.

Nacisk oddolny na przyjęcie projektu ws. in vitro

Projekt dotyczący in vitro nie jest zagrożony między innymi za sprawą deklaracji ze strony Pałacu Prezydenckiego. W środę szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek, że prezydent musi zobaczyć ostateczną wersję projektu, ale nie będzie go blokował.

Już teraz do Sejmu trafiły inne projekty, np. dotyczące aborcji i jej dekryminalizacji, które Lewica złożyła już pierwszego dnia posiedzenia. Ustawę – co zapowiedział w tym tygodniu Donald Tusk – ma złożyć też Koalicja Obywatelska.

Nasi rozmówcy w kuluarach spodziewają się, że przed głosowaniem kolejnych projektów – a zgodnie z deklaracjami Szymona Hołowni sejmowa zamrażarka należy do przeszłości – wzrośnie presja społeczna na posłów i posłanki poprzez różnego typu kampanie oddolne skierowane do konkretnych osób z nowej koalicji. – To będzie trudne starcie, ale ustawy będą pojawiać się aż do skutku – słyszymy ze strony organizacji społecznych.

Jak wynika z publicznych deklaracji, najbliższa poparcia w Sejmie przez kluby tworzące nową koalicję jest obecnie ustawa dekryminalizująca aborcję. Ale pewności na razie nie ma, trwa bardziej „liczenie szabel”. Przygotowywane są też działania związane zarówno z wyrokiem TK z 2020 roku, jak i decyzje nowego ministra zdrowia w sprawie wytycznych dla lekarzy.