Wielka Brytania: Obecny premier radził w czasie epidemii COVID, by "pozwolić ludziom umierać"?

Rzecznik Sunaka zapowiedział, że premier przedstawi swoje stanowisko, gdy będzie składał zeznania w ramach dochodzenia, "zamiast odpowiadać każdemu fragmentarycznie".



Postępowanie publiczne ws. reakcji rządu na epidemię koronawirusa zaszkodzi Rishiemu Sunakowi?

Postępowanie publiczne toczące się w sprawie reakcji rządu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 ma na celu ocenę działań brytyjskich władz w czasie stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Postępowanie ma trwać do lata 2026 roku.



W Wielkiej Brytanii, po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, zmarło ponad 220 tysięcy osób.



Doniesienia na temat wypowiedzi Sunaka mogą zaszkodzić obecnemu premierowi Wielkiej Brytanii, który stara się przedstawić opinii publicznej jako polityk prezentujący zupełnie odmienny styl rządzenia niż chaotyczne przywództwo Borisa Johnsona (pomimo że należał do rządu tego ostatniego).



Już wcześniej, w ramach postępowania, ujawniono, iż jeden z doradców ds. naukowych brytyjskiego rządu nazywał Sunaka "Doktorem Śmiercią" w związku z realizowaną przez niego latem 2020 roku polityką subsydiowania posiłków w pubach i restauracjach w ramach polityki "Jedz poza domem, żeby pomóc" (Eat Out to Help Out). Eksperci ds. ochrony zdrowia alarmowali, że realizacja tej polityki przyczynia się do rozprzestrzeniania się koronawirusa.