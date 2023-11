Sondaż: Jak Polacy oceniają wybór Szymona Hołowni na marszałka Sejmu?

Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, prowadzonego przez Hołownię, doszło m.in. do wyboru członków parlamentu do KRS, co poprzedziła burzliwa debata. W jej trakcie Hołownia odebrał m.in. głos ministrowi sprawiedliwości, Zbigniewowi Ziobrze, który przekroczył czas przeznaczony na jego wypowiedź. Hołownia wdał się też w wymianę zdań z ministrem nauki i edukacji, Przemysławem Czarnkiem, który zwrócił się do niego per "marszałku rotacyjny". W pewnym momencie do Hołowni podszedł Jarosław Kaczyński, który chciał zabrać głos jako wicepremier rządu (zgodnie z regulaminem Sejmu członkowie rządu mogą zabierać głos w każdy momencie obrad). Hołownia miał jednak zwrócić Kaczyńskiemu uwage, że do głosu zapisało się już kilku ministrów i ostatecznie Kaczyński nie pojawił się na sejmowej mównicy.



Hołownia rozpoczął karierę polityczną w 2020 roku, startując w wyborach prezydenckich, w których zajął trzecie miejsce. Na bazie poparcia uzyskanego w tych wyborach stworzył ruch Polska 2050, który wszedł do Sejmu startując w wyborach w ramach koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga wraz z PSL.



Sondaż: Wybór Szymona Hołowni na marszałka Sejmu pozytywnie ocenia 60 proc. osób z wyższym wykształceniem

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają wybór Szymona Hołowni na marszałka Sejmu.



Pozytywnie wybór ten oceniło 51,7 proc. respondentów.



Negatywnie wybór Hołowni na marszałka oceniło 24,8 proc. badanych.



Zdania w tej sprawie nie ma 23,5 proc. respondentów.