Słowacja: Robert Fico obiecał wstrzymanie pomocy wojskowej Ukrainie i będzie rządził

Według obserwatorów słowackiej sceny politycznej zwrot w polityce Słowacji nie będzie tak radykalny, jak mógłby być, przez udział w koalicji centrolewicowej partii Głos, a także ze względu na pragmatyczne podejście Fico do sprawowania rządów w czasie, gdy był premierem w przeszłości.



Fico, po podpisaniu memorandum ws. stworzenia koalicji, zapowiedział, że początkowo skupi się na ostrożnym podejściu do zmniejszania deficytu budżetowego, który wynosi na Słowacji 6,85 proc. PKB, najwięcej w strefie euro. Fico stwierdził, że będzie chciał skonsolidować finanse publiczne "w taki sposób, by nie musieć wycofywać się czy zmieniać tego, co udało się osiągnąć jeśli chodzi o świadczenia społeczne, przy jednoczesnym wzroście przychodów".