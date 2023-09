Hillary Clinton zwróciła się do Władimira Putina: Szkoda, Władimirze. Sprowadziłeś to na siebie

- Przywrócenie polityki zagranicznej (...), która faktycznie przyciąga do nas ludzi, a nie ich odpycha, można by uznać za niezwykle trudne. I rzeczywiście tak było, ale udało się - dodała, dziękując sekretarzowi stanu Antony'emu Blinkenowi za "pomoc w przywróceniu pozycji Ameryki".

Clinton powiedziała, że jej kolega, Joe Biden, realizował wiele priorytetów administracji Obamy, w której była najwyższym amerykańskim dyplomatą, a on był wówczas wiceprezydentem.

- Obrona demokracji na Ukrainie, rozszerzenie NATO - tak na marginesie, wielka szkoda Władimirze, sam to na siebie sprowadziłeś - powiedziała.

- Zawsze mówiliśmy, że ludzie nie są zmuszani do przystąpienia do NATO. Ludzie wybierają i chcą dołączyć do sojuszu - dodała.

Clinton mówiła, że prezydenci Obama i Biden tak samo priorytetowo traktowali kwestie "rozszerzania NATO, stawiania czoła rosyjskiej agresji i radzenia sobie z wyzwaniami ze strony Chin".