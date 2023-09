Adam Bodnar: Referendum 15 października? To scenariusz węgierski

- Art. 51 Konstytucji mówi o tym, że państwo gromadzi tylko te dane, które są niezbędne. Zasada tajności jest jedną z podstawowych dla procesu wyborczego i liczę, że mimo wszystko PKW zreflektuje się i zastanowi się nad tym. Ciekawym pomysłem jest stworzenie dwóch osobnych komisji - wyborczej i referendalnej, tylko pytanie, na ile jest to technicznie możliwe - stwierdził kandydat do Senatu.

Bodnar został także zapytany o to, dlaczego PiS zdecydował się na organizację referendum w dniu wyborów parlamentarnych.

- PiS od 2015 r. realizuje różne scenariusze węgierskie, np. atak na Trybunał Konstytucyjny, przejęcie mediów publicznych i finansowe podporządkowywanie niektórych mediów prywatnych. Tak samo jest z referendum, skoro Viktor Orbán zastosował taki sam manewr podczas wyborów parlamentarnych na Węgrzech, to dlaczego PiS miałoby tego nie skopiować? Jest to działanie obliczone na polaryzację, stworzenie niejasności co do źródeł finansowania kampanii wyborczej i referendalnej, a także na zwiększenie mobilizacji swoich wyborców - zaznaczył polityk.

Zdaniem prawnika, PKW „powinna skrupulatnie monitorować wydatki przeznaczane na kampanię i PiS-u, i kampanię referendalną”.

- Przede wszystkim to, na ile dane działanie mieści się w programie partii politycznej, a na ile jest to akcja związana z pytaniami referendalnymi. Te pytania mają bardzo ścisły zakres przedmiotowy i zakładam, że jeżeli pojawią się wydatki, które przekraczają limity kampanii referendalnej i nie są z nimi związane, to PKW weźmie to pod uwagę - podkreślił były RPO.