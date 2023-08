Jana Shostak wykreślona z list KO. Do Sejmu wystartuje z list Lewicy

- Zawsze staliśmy i stać będziemy za prawami kobiet. Lewica mówi jasno: kobieta ma prawo decydować o swoim ciele i swoim życiu. Jeżeli w XXI wieku są takie osoby, które nadal uważają, że kobieta nadal nie jest świadoma, to niech nie mówią, że są za prawami kobiet. Oznacza to tylko, że wykorzystują kwestie praw kobiet, tylko do tego, aby się promować. Są takie partie, które biorą na swoje listy byłych wicepremierów z rządu Jarosława Kaczyńskiego, ale my na Lewicy mamy zawsze takie same poglądy. Dzisiaj do naszej lewicowej rodziny przyjmujemy aktywistkę, silną kobietę Janę Shostak – powiedziała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

- Jest jeszcze 48 dni do wyborów, a już w mediach i sieciach społecznościowych surrealizm panuje na całego. 6 września zostaną opublikowane programy wszystkich kandydatek i kandydatów, bardzo proszę Was o świadomy wybór. Nie gódźmy się na mniejsze zło i manipulację. Czytajmy uważnie programy, poznawajmy osoby, a nie numerki na listach, rodem z konkursów Miss - mówiła na konferencji prasowej Shostak.

- Dziś nie walczymy o prawa wyborcze, ale o prawa o decydowaniu o życiu i zdrowiu kobiet. Żądamy wsparcia i otaczania parasolem tych najbardziej potrzebujących. W większości europejskich krajów, gdzie aborcja na życzenie dostępna jest do określonego tygodnia ciąży -14 czy 22 lub nawet 24 - mówiła.