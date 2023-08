Lewica ma plan na każdy dzień

Efekt badań

Lewica swoich sześć postulatów nazywa filarami kampanii. Politycy i polityczki Lewicy podkreślają, że będą dotyczyły głównych tematów, na które stawiała Lewica w tej kadencji, czyli m.in. kwestie usług publicznych, mieszkalnictwa, praw kobiet, ochrony zdrowia i edukacji. Wszystkie postulaty zostały przebadane. Lewica od kilkunastu miesięcy systematycznie prowadzi wewnętrzne badania – zarówno ilościowe, jak i jakościowe – dotyczące szeregu tematów. Wspomniane filary kampanii to też efekt badań. Celem jest między innymi większa mobilizacja własnych wyborców (w tym kobiet). Lewica swój elektorat dzieli na segmenty, którym „przypisane są” konkretne propozycje i hasła.

Ogólnym celem jest mocny dwucyfrowy wynik wyborczy, jak i współrządzenie. Lewica zadeklarowała już oficjalnie – jako pierwsza partia polityczna z opozycji – że wprost i całkowicie wyklucza współrządzenie z Konfederacją. Nasi rozmówcy zauważają, że inne partie i ich liderzy w obecnym momencie tak wprost nie składają takich deklaracji. Lewica w 2019 roku wróciła do parlamentu, zdobywając 12,5 proc. głosów, co przełożyło się na 49 mandatów w Sejmie. I to też jest wynik, do którego efekt tegorocznej kampanii będzie oczywiście porównywany.

Co dalej ze współpracą

Liderzy Lewicy akcentują bardzo mocno – i to w zasadzie od początku prekampanii, a później kampanii wyborczej – konieczność ściślejszej współpracy sejmowej opozycji. Włodzimierz Czarzasty zaproponował pakt sejmowy – czyli dokument zawierający zarówno zapis o nieagresji w trakcie kampanii, jak również priorytetów rządu po wyborach. Ale do tej pory pakt sejmowy spotkał się raczej z chłodnym przyjęciem innych partii opozycyjnych.

Jak wynika z naszych rozmów, trwa za to dyskusja między partiami sejmowej opozycji dotyczące tego, jak reagować na pomysł PiS dotyczący referendum. Ale żadnej ostatecznej decyzji dotyczącej tego stanowiska – jak i tego, czy w ogóle będzie wspólne – jeszcze nie ma. PiS uznaje referendum, które ma się odbyć równolegle z wyborami, za główny mechanizm mobilizacji własnych wyborców przed 15 października.

Co z innego rodzaju współpracą opozycji? W Sejmie można usłyszeć, że żadne poważniejsze rozmowy dotyczące przyszłości po wyborach w tym momencie się nie toczą, a na pewno nie ma żadnych konkretnych ustaleń personalnych. Liderzy poszczególnych partii koncentrują się na samej kampanii wyborczej i zdobyciu jak najlepszych pozycji startowych do rozmów po wyborach.