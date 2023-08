Jarosław Flis: Referendum objawem paniki w PiS

Tak można by powiedzieć o Konfederacji, gdyby nie to, że są dość hermetycznym środowiskiem, któremu trudno wybić się poza swoją bańkę. We wszystkich innych elektoratach jest bardzo duża niechęć do PiS. Jarosław Kaczyński mnożył sobie – zupełnie niepotrzebnie – wrogów przez ostatnie osiem lat. PiS wyrobił sobie opinię najbardziej aroganckiego i nieprzystawalnego chłopaka na boisku. Może być najsilniejszy, ale innych jest dużo więcej – musiałby być silniejszy od wszystkich pozostałych razem wziętych.

W Hiszpanii największą partią jest Partia Ludowa. Ale co z tego, jeśli nie ma zdolności koalicyjnych? To samo było w Szwecji. Socjaldemokracja wygrała wybory, ale premierem został lider trzeciej największej partii, bo to ona miała zdolności koalicyjne, dzięki którym sformował rząd.

PiS rzuca obelgami i wrzuca wszystkich do jednego worka pod tytułem: „Zdrajcy narodu”. To ustawia go w sytuacji, z której nie bardzo jest wyjście. PiS nie odrabia lekcji swojego idola – Viktora Orbána, który przygarnął do koalicji ichniejszy PSL. PiS żyje w głębokim przekonaniu o własnej samowystarczalności, co może zostać brutalnie zweryfikowane już 15 października.

Opozycja układa listy. Koalicja Obywatelska bierze na listy Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii. Czy to jej pomoże? I czy opozycja powinna wystawić lub wesprzeć w wyborach Romana Giertycha?

Giertych ze swoim bagażem wcześniejszych decyzji byłby dużym zaskoczeniem. Kołodziejczak, w przeciwieństwie do niego, jest nową osobą w polityce. Roman Giertych znalazł swoją niszę po odejściu z polityki i wydawało się, że jest z niej zadowolony. Próba powrotu do polityki wydaje się być nieco przesadzona. Wydawało mu się, że kontakt z politykami opozycji i występowanie w mediach wystarczy do startu w wyborach. Jak widać, to za mało.