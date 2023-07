Ustawa, przyjęta w Izbie Deputowanych 166 głosami za i 109 przeciw, jest skierowana wyłącznie do Włochów i za złamanie przepisów przewiduje grzywny w wysokości do 1 miliona euro oraz kary więzienia do dwóch lat.

Surogacja jest już we Włoszech nielegalna, podczas gdy zapłodnienie in vitro jest dostępne tylko dla par heteroseksualnych.

Rozszerzenie zakazu na macierzyństwo zastępcze za granicą było sztandarową polityką Braci Włoch, partii kierowanej przez premier Giorgię Meloni, a także jej skrajnie prawicowego odpowiednika i partnera koalicyjnego, Ligi.

Eugenia Roccella, minister ds. rodzin, która wzięła udział w demonstracji przed parlamentem popierającej projekt ustawy, powiedziała: - Dzisiejszy dzień jest ważny, ponieważ stawia Włochy na czele obrony kobiet i dzieci na szczeblu międzynarodowym. Mamy nadzieję, że to głosowanie otworzy globalną debatę na temat tej praktyki, aby doprowadzić do jej zniesienia.