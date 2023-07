Pakt senacki już bardzo bliski ogłoszenia

To nie oznacza, że w kampanii wyborczej nie zobaczymy nowych – lub raczej powracających – twarzy. Jednym z kandydatów wskazanych przez PSL ma być np. były premier Waldemar Pawlak.

W czwartek na antenie Radia ZET Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni, ujawnił, że trwają jeszcze ostateczne badania dotyczące niektórych okręgów – ale to są miejsca, w których, jak się wyraził, „opozycja ma umiarkowane szanse na sukces”. Kobosko przyznał też, że są okręgi, w których opozycja ma więcej niż jednego dobrego kandydata, nie chciał jednak ujawnić szczegółów.

Czytaj więcej Polityka Brejza i Bosacki zrezygnują z Senatu. Mają rozliczać PiS jako posłowie Najbardziej zaangażowani w rozliczanie PiS senatorowie Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Brejza i Marcin Bosacki, w najbliższych wyborach parlamentarnych znajdą się na listach kandydatów do Sejmu - informuje Wirtualna Polska.

Dla opozycji do ostatecznego ustalenia pozostaje jeszcze format prezentacji kandydatów i kandydatek. Z naszych ustaleń wynika, że w tej chwili mało prawdopodobne jest to, by było to na dużej konwencji przypominającej te organizowane przez partie. Powodem są m.in. przepisy i obawy przed utratą subwencji przez największe partie. Wiele wskazuje, że forma będzie dużo skromniejsza.

Najbliższe kilka dni ma przynieść wyjaśnienie ostatnich szczegółów w ramach paktu senackiego 2023.

Do rywalizacji szykuje się też konkurencja. Poważną walkę o Senat – również ze względów prestiżowych – zapowiadał w kuluarach PiS. To ma oznaczać m.in. delegowanie na senacki odcinek ważnych i rozpoznawalnych polityków w kilku kluczowych okręgach. PiS uznaje, co prawda, że przejęcie Senatu przez opozycję w 2019 roku nie wywołało takiej zmiany politycznej, jaka wtedy się zapowiadała. Jednak planuje bardzo precyzyjnie swoją senacką kampanię, by uniknąć – jak już wspominano – głównie prestiżowej porażki